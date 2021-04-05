За минувшие 24 часа еще десять человек в Карелии госпитализированы с пневмонией

Всего за год с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5543 пациента, рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5543 пациента, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем больным с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.