За минувшие сутки в больницы Карелии привезли 16 человек с пневмонией

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.
За прошедшие 24 часа в Карелии госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4280 пациентов, 109 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
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