За минувшие сутки в больницы Карелии привезли 16 человек с пневмонией

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За прошедшие 24 часа в Карелии госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4280 пациентов, 109 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.