В минувшие сутки в Карелии горело два гаража

Пожары произошли в Прионежском и Питкярантском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.02 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в гараже в селе Шелтозеро на ул. Лисициной, 14.

Гараж сгорел полностью. Виновные, причины устанавливаются.

В18.30 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского привлекались для ликвидации пожара в гараже в Питкяранте на ул. Привокзальной.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования. В результате пожара повреждена стена на площади 1 кв м.

Виновные, ущерб устанавливаются.