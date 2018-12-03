В минувшие сутки в Карелии горело два гаража

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Пожары произошли в Прионежском и Питкярантском районах, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.02 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в гараже в селе Шелтозеро на ул. Лисициной, 14.
Гараж сгорел полностью. Виновные, причины устанавливаются.
В18.30 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского привлекались для ликвидации пожара в гараже в Питкяранте на ул. Привокзальной.
Причина – аварийный режим работы электрооборудования. В результате пожара повреждена стена на площади 1 кв м.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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