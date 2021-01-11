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Рост смертей от COVID-19 зафиксирован в России за сутки

Новости. Происшествия
11:35, 12 Января 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие 24 часа в России зарегистрирована 531 смерть пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 448 203 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 825 430 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 755 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвержден 531 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 62 804 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 326 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остаются 618 114 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-12 12:30:03
Когда пишут ,что люди выздоровели от коронавируса, то это лукавство. Более 90% тех, кто переболел коронавирусом, даже в легкой форме, сталкиваются с осложнениями (постковидный синдром). Появляются симптомы, которых ранее человек мог не замечать. Сильные головные боли, ухудшение памяти, зрения и слуха, слабость. Сердечно-сосудистые недомогания, ночная потливость, скачки артериального давления. Обостряются и хронические заболевания. COVID-19 может поразить все системы организма. Страдает головной мозг, центральная нервная система и периферическая, страдают органы желудочно-кишечного тракта, страдает мышечная система. Лечить постковидный синдром почти всегда приходится дольше, чем собственно коронавирус.
Вася
2021-01-12 12:19:43
Любому даже дебилу понятно.путин навсегда.
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