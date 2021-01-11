Рост смертей от COVID-19 зафиксирован в России за сутки

За минувшие 24 часа в России зарегистрирована 531 смерть пациентов с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 448 203 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 825 430 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 755 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвержден 531 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 62 804 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 326 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остаются 618 114 человек.