За неделю клещи покусали более 120 жителей Карелии

Число пострадавших от укусов клещей в этом сезоне увеличилось до 2463, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 122 человека, из них - 21 ребенок. В 2019 году на эту дату было 99 обращений, включая 25 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 36 жалоб, среди пострадавших двое детей. (2019 году - 32 и 3 соответственно).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 9-ти районах республики и двух городских округах: Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Сегежском, Суоярвском, Беломорском районах.

В Роспотребнадзоре напомнили, первая жалоба по поводу присасывания клеща поступила 29 марта от жительницы поселка Харлово Пудожского района.

С начала эпидсезона жертвами клещей стали 2463 человека, из них 672 ребенка. (2019 год - 3348 и 690 соответственно).

В вирусологической лаборатории "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" проведены исследования 2474 клещей. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтвержден 3 случая клещевого энцефалита. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой энцефалит (Медвежьегорский район) и 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Кондопожский район).

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.