Жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща

Заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин дал интервью нашему изданию.

По словам ученого, таежный клещ предпочитает, как правило, лиственные и смешанные лиственно-хвойные леса. Риск подцепить его в сосновом бору минимален и глухих зеленомошных ельниках минимален.

Сергей Бугмырин также отметил, что в среднем около 4% клещей в Карелии являются носителями опасного вируса клещевого энцефалита, однако это далеко не все угрозы, которые могут таить в себе таежные клещи.

"На второе место по значимости угрозы я бы поставил клещевой боррелиоз, который вызывают бактериями рода Borrelia. Они встречаются в Карелии примерно у 25-30% клещей, и после их укуса человек может заболеть болезнью Лайма. Но это все-таки не вирусное заболевание, и оно лечится антибиотиками, – сказал Сергей Бугмырин. – Однако в Карелии встречается и такое заболевание, передаваемое клещами, как моноцитарный эрлихиоз. Его также вызывают бактерии, которые выявлены в среднем у 5% клещей. Но все эти инфекции – только вершина айсберга. Чем дальше мы исследуем клещей, тем больше мы выявляем патогенов, которых они могут переносить. К примеру, в результате последних исследований был обнаружен ранее неизвестный вирус Алонгшана, который имеет китайское происхождение, и он уже выявлен примерно у 0,5% клещей, которых мы изучали в Карелии. Однако нам пока неизвестно, может ли он вызывать какие-то заболевания или нет, хотя для этой группы вирусов уже описаны клинические случаи в других регионах".

Читайте подробнее в статье "Таежный клещ идет на Запад".