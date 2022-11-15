За неделю почти 50 жителей Карелии госпитализировали с диагнозом ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения республики на 35%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

По данным ведомства, в Карелии за неделю зарегистрировано 8436 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 64,3%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 35,1%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4378 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 41,2 %.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность: 66 классов в 28-ми школах республики – в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Кемском, Муезерском, Прионежском, Сегежском и Суоярвском районах. Приостановлена деятельность 10 групп в 6-ти детских садах республики – в Сортавальском, Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Прионежском и Суоярвском районах.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов и гриппа выделены: риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А и гриппа В.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 48 человек.