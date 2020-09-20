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За несколько дней жители Карелии обогатили мошенников почти на 5 млн рублей

Новости. Криминал
14:43, 21 Сентября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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С 18 по 20 сентября в полицию поступило 19 заявлений о мошеннических действиях, сообщили в МВД Карелии.

Жители Карелии потеряли без малого 5 млн рублей.

География заявителей растянулась от Олонца до Костомукши. Лидером по количеству обманутых граждан стал Петрозаводск. Самую крупную сумму перевела олончанка – около 1,3 млн рублей. А наибольший общий ущерб был зафиксирован в Костомукше – более 1,4 млн рублей.

Самая популярная схема обмана по телефону остается прежней. Гражданам звонят аферисты и представляются работниками банка. В самом начале разговора их главная цель – напугать. Для этого звонящие рассказывают, что на вас оформляют кредит или пытаются похитить деньги со счета. 

Что же делать, если звонят из банка?

Самое верное – положить трубку. Можно даже отключить телефон на время. Потому что мошенники очень настойчивы. Ни один банковский работник не будет звонить вам с таким упорством, как аферист, желающий похитить ваши средства. Следующий шаг – успокоиться и принять ситуацию. На самом деле не все так плохо. Если вам действительно позвонили работники банка, значит, несанкционированный перевод заблокирован и пока вы самостоятельно не убедите банк в намерении перевести деньги, средства останутся на вашем счете. А если это были телефонные аферисты, то вы самостоятельно их разоблачите. Нужно только позвонить в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте. Или лично обратиться в отделение вашего банка. Там вам точно подскажут, была ли зафиксирована подозрительная активность на ваших счетах и как правильно действовать дальше.

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