За отдых в Петрозаводске можно вернуть 20%

Партнерами проекта стали более 11 объектов размещения карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

На минувшей неделе, 18 марта, стартовал третий этап программы кэшбэка за туры по России. Гостиницы Петрозаводска стали партнерами проекта и вошли в список участников.

Таким образом, за отдых в ряде объектов размещения в период с 18 марта до 30 июня 2021 года при 100% оплате картой "Мир" можно получить кэшбэк 20% от стоимости путевки. Оплатить путешествие картой "Мир" необходимо не позднее 15 июня.

С полными условиями получения кэшбэка, а также списком банков-участников можно познакомиться на сайте. Для получения кэшбэка перед бронированием и оплатой необходимо зарегистрировать банковскую карту "Мир" в программе лояльности.