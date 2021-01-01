За первые сутки нового года в Карелии появились на свет 12 малышей, в том числе девочки-двойняшки

За первые сутки наступившего года в Карелии появились на свет 12 новорожденных – в Петрозаводске, Костомукше и Медвежьегорске, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как рассказал Михаил Охлопков, из 12 новорожденных в Республиканском перинатальном центре родилось 9 малышей: 6 мальчиков и 3 девочки, в том числе девочки-двойняшки у женщины из Пудожа.

А в прошлом году в республике, по предварительным данным, родилось 5156 детей, в том числе 3656 – в перинатальном центре.

Кроме этого, Михаил Охлопков сообщил, что в эти дни получает ВКонтакте много обращений со словами благодарности в адрес медицинских работников. И одно из них, от петрозаводчанки Дарьяны:

"Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам родового отделения на Луначарского! Лучшие специалисты в своей области, компетентные, внимательные, заботливые, никто грубого слова не скажет, даже самым капризным пациентам, всегда поддержат, успокоят, все чётко и понятно объяснят, ответят на все волнующие вопросы в столь непростой для беременных женщин ситуации. А забота и любовь, которую дарят всем пациентам - одно из лучших лекарств! Отдельно хочется отметить незаменимых акушеров-гинекологов: Гасанову Наталью Иванову, Хамову Елену Владимировну и Валивач Екатерину Николаевну! Что, если бы не Вы...? Ваш труд - бесценен и не существует стольких слов благодарности, которых вы заслуживаете! Спасибо вам огромное! Также хочется развеять миф о том, что «только кесарево сечение на Луначарского»! Пролежав 3 недели на Луначарского и родив, пишу - естественные роды принимают, и их большинство! Без медицинских показаний никто КС делать не будет! Если женщина может родить сама, врачи сделают все, чтобы ей помочь, постоянно находятся рядом и неважно, идут ваши роды 3 часа или 12".