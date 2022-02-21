За первый месяц 2022 года лесные платежи в бюджет Карелии выросли на треть

Расходы на лесное хозяйство в республике увеличились на 58%.

За первый месяц 2022 года в бюджет Карелии поступило свыше 64,2 миллиона рублей в качестве платы за пользование лесфондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом поступления лесных платежей в карельскую казну выросли на треть.

При этом, по данным республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство составили около 66,2 миллиона рублей. По сравнению с январем 2021 года эти ассигнования увеличились на 58%.