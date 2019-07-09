За пять лет в Карелии появилось 28 новых православных организаций

Число религиозных объединений в республике растет за счет РПЦ.

За последние пять лет количество религиозных объединений в Карелии выросло на 8% – с 210 в 2015 году до 227 в нынешнем. Однако этот рост обусловлен, главным образом, увеличением религиозных организаций, относящихся к Русской православной церкви. По данным Росстата, их число увеличилось за пять лет с 97 до 125.

Количество мусульманских общин в Карелии за это время выросло с девяти до 10, при этом число объединений христиан веры евангельской-пятидесятников уменьшилось с 47 до 41.

Количество лютеранских организаций в республике также снизилось – с 18 до 17, а евангельских христиан – с пяти до четырех. Остальные зарегистрированные в Карелии религиозные объединения не претерпели изменений, за исключением свидетелей Иеговы, деятельность которых в России была полностью запрещена, поскольку в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал Управленческий центр свидетелей Иеговы в России и все его региональные отделения экстремистскими организациями.