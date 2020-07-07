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За полгода на дорогах Карелии погибли 17 человек

Новости. Общество
09:19, 08 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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За 6 месяцев этого года на дорогах республики в 267 ДТП 17 человек погибли, в том числе 1 ребенок, и 347 человек пострадали, включая 28 детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, статистика прошлого года была печальнее: в 2019 году за аналогичный период в 315 ДТП погибли 30 человек и 407 пострадали.

Наиболее часто дорожные аварии произошло в столице республики – 99 ДТП.

Наиболее тяжкие последствия ДТП (каждая шестая авария смертельная) зафиксированы в Прионежском районе – в 25 ДТП 4 человека погибли и 40 участников движения получили различные травмы.

По вине водителей, выехавших на полосу встречного движения, совершено 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Большая часть таких ДТП произошла в Кондопожском районе, где в 3 авариях пострадали 5 человек.

Более половины всех ДТП произошло на улицах городов и поселков (в 139 происшествий погибли 4 человека и 164 получили ранения).

На дорогах регионального значения зарегистрировано 45 ДТП, в которых погибли 3 человека и 66 получили ранения.

На федеральных автодорогах зарегистрировано фактически каждое второе смертельное происшествие – в 70 авариях 8 человек погибли и 105 были травмированы. Наибольшая тяжесть последствий наблюдается на федеральной дороге "Кола", где зафиксировано более половины погибших и почти половина пострадавших людей на всех федеральных дорогах республики.

Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств, в 107 таких происшествиях 11 человек погибли и 170 получили травмы.

В результате опрокидывания (13 ДТП) и съезда с дороги (53 ДТП) погибли 3 человека, 81 участник движения получил травмы. К таким происшествиям чаще всего приводит несоответствие скорости конкретным условиям движения (39 ДТП), а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения (7 фактов). Причинами, приводящими к тяжким последствиям, так же являются нарушения правил обгона и выезда на полосу для встречного движения, нарушения правил очередности проезда.

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