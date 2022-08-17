За последние сутки шестеро жителей Карелии перевели аферистам более двух миллионов рублей

В МВД республики рассказали об очередных случаях мошенничества, от которых пострадали жители региона.

Двое жителей Карелии лишились крупных средств, попавшись на стандартную уловку мошенников.

Неизвестные позвонили 43-летней кондопожанке и напугали ее тем, что кто-то берет на ее имя кредит почти на миллион рублей. Чтобы аннулировать незаконную операцию, якобы надо было взять в банке кредит на такую же сумму, а затем сообщить по телефону реквизиты своей банковской карты. Женщина последовала совету незнакомцев и очень быстро лишилась миллиона рублей.

По той же схеме был обманут 36-летний житель Петрозаводска. Он оформил кредит на 1 миллион 60 тысяч рублей, а затем перевел все деньги неизвестным.

Еще одна петрозаводчанка неудачно купила бетонные блоки: она перевела потенциальному продавцу 55 тысяч рублей, но товар так и не увидела. А жители Кондопоги и Петрозаводска сообщили неизвестным реквизиты своих карт, и также лишились средств — 28 и 8 тысяч рублей.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.