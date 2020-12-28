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За последние сутки в России от коронавируса умерло 562 человека

Новости. Происшествия
12:45, 29 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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За все время эпидемии в России зарегистрировано 55 827 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 496 183 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 874 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 55 827 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 292 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 декабря остаются 662 615 человек.

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