За последние сутки в России от коронавируса умерло 562 человека

За все время эпидемии в России зарегистрировано 55 827 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 496 183 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 874 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 55 827 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 292 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 декабря остаются 662 615 человек.