За последние 24 часа в России скончались 409 больных коронавирусом

Общее количество погибших от коронавируса за время пандемии увеличилось до 98 442 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 277 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 536 820 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 409 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 98 442.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 9 588 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 155 996.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 119,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 188 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 марта остается 486 378 человек.