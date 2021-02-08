За прошедшие сутки в РФ выписано по выздоровлению 21 795 пациентов ковид-центров, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 15 019 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 998 216 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 493 886 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 21 795 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 530 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 77 598 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 105 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 214 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 9 февраля остаются 638 807 человек.