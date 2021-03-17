За последние 24 часа в России умерли 460 ковидных больных

Всего в России за время пандемии от коронавируса скончались 93 824 человека, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 428 239 человек.

Выздоровели 4 037 036 ковидных больных, за сутки выписан по выздоровлению 12 061 человек.

Летальных случаев за все время: 93 824, за минувшие сутки зарегистрировано 460 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 116,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 348 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 марта остаются 492 920 человек.