890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мчавшийся на скорости автомобиль чуть не сбил мужчину с коляской на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:09
Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева" 24
Сегодня 12:31
Еще 13 человек за сутки заболели в Карелии коронавирусом
Сегодня 09:37
Павильон, стоявший в центре Петрозаводска почти 20 лет, признали незаконным и теперь сносят (ФОТО) 9
Сегодня 14:36
В Петрозаводске автомобили вылетели с проезжей части после жесткого ДТП (ФОТО)
Сегодня 11:40
Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной 6
Сегодня 14:00

За призывы к отчуждению территорий России гражданам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей

Новости. Политика
22:00, 15 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Горовых
Загрузка...

В Госдуму внесен законопроект о санкциях к нарушителям обновленной Конституции РФ.

Инициаторами законопроекта выступили депутат Государственной Думы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как сообщило РИА Новости, за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий России будет грозить штраф: для граждан – от 70 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Запрет на отчуждение территорий России закреплен в статье 67 обновленной Конституции страны. Ввести такой запрет предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-07-15 23:06:18
А за призывы присоединения оплата будет? Или на добровольных началах?
Неравнодушный
2020-07-15 22:33:04
Не с кем теперь будет поспорить о Пыталовском районе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»