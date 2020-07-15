За призывы к отчуждению территорий России гражданам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект о санкциях к нарушителям обновленной Конституции РФ.

Инициаторами законопроекта выступили депутат Государственной Думы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как сообщило РИА Новости, за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий России будет грозить штраф: для граждан – от 70 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Запрет на отчуждение территорий России закреплен в статье 67 обновленной Конституции страны. Ввести такой запрет предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков.