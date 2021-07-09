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За прошедшие сутки выздоровели 32 ребенка, заразившиеся коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:45, 10 Июля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом 7 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, в Карелии зарегистрированы 4917 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирусом заразились 10 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 32 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4539.

Напомним, ранее глава Минздрава раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике. По его словам, за прошедшую неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек.

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Комментарии

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кир
2021-07-10 11:28:01
Дети все выживут, а старики - нет, - сказал кот-практик.
Гость
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