За прошедшие сутки выздоровели 32 ребенка, заразившиеся коронавирусом в Карелии

При этом 7 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, в Карелии зарегистрированы 4917 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирусом заразились 10 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 32 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4539.

Напомним, ранее глава Минздрава раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике. По его словам, за прошедшую неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек.