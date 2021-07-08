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За неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек

Новости. Общество
11:33, 09 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике.

С 1 по 8 июля в ковид-центрах ресблики умерли 47 пациентов. Об этом министр здравоохранения пишет на своей странице в соцсети.

«Ежедневно мы подаем официальные выверенные сведения о случаях смерти от коронавирусной инфекции, полученные после патологоанатомических исследований, подтвержденные врачебными комиссиями. Но существуют и оперативные данные. Например, с 1 по 8 июля в ковидных стационарах республики скончались 47 человек. Из них, 30 женщин и 17 мужчин, в возрасте 18-35 лет — 1 (мужчина), 36-49 лет — 6 (4 женщины и 2 мужчины), 50-65 лет — 8 человек (4 женщины и 4 мужчины), старше 65 — 32 человека (23 женщины, 9 мужчин)», — пишет глава Минздрава.

По словам министра основной причиной их смерти стал ковид. Настороженность Охлопкова вызывает то, что среди умерших есть молодые люди и люди среднего возраста, которые не имели серьезных хронических заболеваний.

«Все умершие не были привиты», — уточняет Михаил Охлопков.

Отметим, что по данным официальных сводок от министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в Карелии с 1 по 8 июля от коронавируса скончались 22 человека. Так, сегодня, 9 июля, сообщается о четырех смертях.

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Комментарии

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Вася
2021-07-09 12:17:44
Россиянам лучше не знать о зарплатах и смертности
Mike
2021-07-09 11:58:41
А как же ежедневное сообщение о том, что в Карелии умирает не более трех человек? 3x7 - это 21! Откуда тогда за неделю 47 получилось? Врут, как всегда или как?
Серж
2021-07-09 11:52:56
Это с такими темпами Карелия вымрет и так уже мало жителей осталось. Надо разбираться с медициной . что то там не так .
Сергей
2021-07-09 11:37:00
А куда Оперативный штаб по вирусу подевался ?? Боролся . боролся и напоролся .
Off
2021-07-09 11:35:41
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