За счет меценатов в церкви на юге Карелии разобрали печь

Печь в питкярантском храме стала не нужна, благодаря обустройству парового отопления, сообщили в епархии.

Меценаты помогли отремонтировать храм Вознесения Господня в Питкяранте. За счет благотворителей в церкви выровняли стены и потолки, заменили деревянные полы на плиточные, разобрали печь, поскольку в храме уже есть паровое отопление.



Кроме того, украсили иконостас деревянной резьбой, заменили входные двери, перестроили вход в крестильный храм.



В 2021 году в приладожской церкви провели ремонт алтарной части храма, заменили все окна и возвели купола.