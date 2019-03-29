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Новости. Общество
21:05, 29 Марта 2019
фото: © Gettyimages

За стресс на работе могут начать доплачивать

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В Минтруде обсуждают возможность учесть эмоционально-интеллектуальное напряжение при оценке условий труда.

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, пишут "Известия".

Работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. В первую очередь на "доплату за вредность" по новым параметрам могут рассчитывать правоохранители, педагоги и журналисты, уверены эксперты.

Вопрос о новых параметрах "вредности" работы обсуждали на совещании в Минтруде 11 марта, следует из протокола встречи, подписанного замминистра Григорием Лекаревым и зампредом Фе

После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях, согласно Трудовому кодексу, сотруднику положена денежная прибавка не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).

Эмоциональные и интеллектуальные нагрузки некоторых категорий работников настолько высоки, что их труд может быть признан вредным или опасным, уверен Виталий Трумель.

"Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать", – считает он.

Наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе испытывают работники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, в некоторых случаях и офисные работники, например, бухгалтеры, рассказал Виталий Трумель.

Значительные стрессы переживают также сотрудники транспортной сферы: авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты поездов и их помощники, добавил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Однако эмоциональные и интеллектуальные нагрузки стоит учитывать вовсе не из-за дополнительных льгот, отметил он.

"Важно отслеживать состояние работника, степень его выгорания для того, чтобы найти способы улучшить условия труда. Если это невозможно, то нужно вовремя направить человека на реабилитацию", – считает Александр Сафонов.

До 30% людей с инвалидностью в европейских странах страдали невротическими расстройствами или имели психосоматические нарушения из-за стресса, рассказал эксперт. По России такой статистики нет, поскольку в отечественной медицине не принято использовать термин "профессиональное выгорание" и подобные ему, пояснил Александр Сафонов. 

 

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