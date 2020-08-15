За сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом..

Еще 11 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1092 пациента, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне три человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.