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За сутки 12 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
08:58, 25 Июля 2020
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 12 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 971 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии 8 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

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