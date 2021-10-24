За сутки 53 ребенка заразились коронавирусом в Карелии, и столько же выздоровели

Всего COVID-19 в Карелии за время пандемии был выявлен у 8242 детей.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, за сутки коронавирус был выявлен у 53 детей в Карелии. При этом сутками ранее, 23 октября, было выявлено 62 инфицированного коронавирусом ребенка.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 8242 человека.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки также 53 ребенка. Число выздоровевших детей за всем время выросло до 7774.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 333 новых случая заражения, зарегистрированы две смерти, выздоровели 302 пациента.