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За сутки коронавирус унес жизни 798 жителей России

Новости. Общество
13:16, 02 Сентября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Всего с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 184 812 летальных случаев, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 сентября за сутки в России выявлено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 466 (7,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 218 048.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 669 человек.

За этот же период скончались 798 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 184 812.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 179,5 млн миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 448 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 сентября остаются 1 207 922 человека.

Напомним, в Карелии за сутки подтверждены еще две смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 784 человек.

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