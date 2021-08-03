За сутки коронавирус унес жизни четырех жителей Карелии

Общее число жертв пандемии в республике составило 736 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 5 августа зарегистрированы еще четыре смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 736 человек.

COVID-19 был выявлен у 168 жителей Карелии, из них 164 не были привиты. Заболели 167 человек, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента, трое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 692 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 800 человек.

За сутки выздоровели еще 151 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 53193 человека.