За сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии

За время пандемии 10591 ребенок в Карелии заразился коронавирусом, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.
По данным на 14 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 42 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10591.
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 52 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10473.
Напомним, за сутки в Карелии выявлен 221 инфицированный, выздоровели 207 человек, зарегистрировано пять смертей.
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