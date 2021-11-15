За сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии

За время пандемии 10591 ребенок в Карелии заразился коронавирусом, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 14 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 42 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10591.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 52 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10473.

Напомним, за сутки в Карелии выявлен 221 инфицированный, выздоровели 207 человек, зарегистрировано пять смертей.