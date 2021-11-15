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За сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии

Новости. Общество
09:40, 14 Декабря 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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За время пандемии 10591 ребенок в Карелии заразился коронавирусом, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 14 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 42 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10591.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 52 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10473.

Напомним, за сутки в Карелии выявлен 221 инфицированный, выздоровели 207 человек, зарегистрировано пять смертей.

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Комментарии

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Изя
2021-12-14 10:29:48
Говорили же и писали , что для детей этот вирус ни по чем . Или врали все , как и обычно ?
кир
2021-12-14 10:08:35
Им ничего, а вам нервы. :)
Изя
2021-12-14 10:30:06
кир, не кричи ))))
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