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За сутки общее число смертей в Карелии от коронавируса увеличилось до 27

Новости. Общество
09:03, 25 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 78-летний житель Лоухского района.

Пациент имел сопутствующие заболевания, которые осложнили течение болезни, сообщает оперштаб РК.

За время пандемии COVID-19 в Карелии умерло 27 человек (+1 за сутки).

Общее число выздоровевших составило 2155 человек, за последние сутки выписались по выздоровлению 16 пациентов: в Петрозаводске – 11, в Олонецком районе – 2, в Костомукше – 1, в Лахденпохском районе – 2.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 25 августа достигло 2957 человек, за минувшие сутки зарегистрирован еще 41 случай заражения ковидной инфекцией: в Петрозаводске – 22 человека, в Кондопоге – 11 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Рагнукса), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный).

На самокарантине находятся 834 человека (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 27 человек (+22 за сутки).

Всего в Карелии за время пандемии проведено 138154 исследования.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 481,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 655,2 случая, по Северо-Западу – 664,4.

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