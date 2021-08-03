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За сутки от коронавируса в России скончались 794 человека

Новости. Общество
12:24, 05 Августа 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Всего в стране зафиксировано более 162 тысяч летальных случаев с начала пандемии, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 017 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 379 904 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 700 212.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 370 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 162 509. За прошедшие сутки скончались 794 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 167,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 489 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 августа остаются 1 258 236 человек.

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