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За сутки пневмонией заболели 9 жителей Карелии

Новости. Общество
15:12, 19 Апреля 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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С 1 апреля 124 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. 124 человека попали в больницы с пневмонией с 1 апреля. За последние сутки госпитализированы 9 человек.

23 жителя республики умерли от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля). Летальных исходов за прошедшие сутки нет.

По данным главы Карелии, количество внебольничных пневмоний выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 113 до 124. Среди выявляемых пневмоний все большую долю составляют пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Напомним, с начала года в Карелии более 70 человек умерли от внебольничной пневмонии.

 

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Комментарии

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Гера
2020-04-19 16:18:13
Так с чем борются власти , с короновирусом или внебольничной пневмонией ? Борются с короновирусом , а умирают от пневмонии и уже давно .
Гость
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