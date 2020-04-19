За сутки пневмонией заболели 9 жителей Карелии

С 1 апреля 124 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. 124 человека попали в больницы с пневмонией с 1 апреля. За последние сутки госпитализированы 9 человек.

23 жителя республики умерли от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля). Летальных исходов за прошедшие сутки нет.

По данным главы Карелии, количество внебольничных пневмоний выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 113 до 124. Среди выявляемых пневмоний все большую долю составляют пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Напомним, с начала года в Карелии более 70 человек умерли от внебольничной пневмонии.