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За сутки в Карелии 188 человек заразились коронавирусом и двое умерли

Новости. Общество
09:38, 26 Сентября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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За время пандемии в Карелии коронавирусом заразились 65073 человека, 855 ковидных больных скончались.

По данным на 26 сентября, инфицированы 188 человек, все заразившиеся не были привиты. Заболели 186 человек, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 185 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 713 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4, двое из них на инвазивной вентиляции легких.

За сутки зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавируса.

На 26 сентября выписаны по выздоровлению 194 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 65073 человека, умерли 855 пациентов, выписаны по выздоровлению 61930 человек.

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