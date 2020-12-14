890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Проект жилого комплекса на месте бывшей промзоны Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях 7
14.12.2020 19:45
Женщина застряла в заборе и замерзла насмерть 2
14.12.2020 21:30
Многомиллионные нецелевые расходы выявлены на госпредприятии, отвечающем за ЖКХ половины Карелии 7
14.12.2020 12:51
Рабочие устанавливают очередной забор в центре Петрозаводска (ФОТО) 13
14.12.2020 14:34
Незаконно уволенный житель Петрозаводска взыскал с работодателя 320 тысяч рублей 2
14.12.2020 16:57
Первую группу школьников уже завезли в бутафорский концлагерь в Карелии 52
14.12.2020 10:54

За сутки в Карелии 42 человека с пневмонией госпитализированы и один умер

Новости. Общество
09:36, 15 Декабря 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
Загрузка...

Общее число заболевших пневмонией к 15 декабря достигло 3127 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии 42 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и один пациент скончался: умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 у умершего был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3127 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»