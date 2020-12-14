За сутки в Карелии 42 человека с пневмонией госпитализированы и один умер

Общее число заболевших пневмонией к 15 декабря достигло 3127 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии 42 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией и один пациент скончался: умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID-19 у умершего был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3127 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).