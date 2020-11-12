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За сутки в Карелии 53 ребенка заболели коронавирусом

Новости. Общество
10:24, 13 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 ноября по статистике в Карелии было 9244 инфицированных коронавирусом, среди которых 964 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день – уже 9630 ковидных больных, из которых 1017 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии очередной раз зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 386 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9630 человек. Выздоровели – 4996. Умерли 66 пациентов.

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