За сутки в Карелии 53 ребенка заболели коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 ноября по статистике в Карелии было 9244 инфицированных коронавирусом, среди которых 964 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день – уже 9630 ковидных больных, из которых 1017 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии очередной раз зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронвирусом – 386 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9630 человек. Выздоровели – 4996. Умерли 66 пациентов.