За сутки в Карелии госпитализированы 42 больных пневмонией

Летальных исходов пациентов с внебольничной пневмонией за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3536 пациентов, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если подсчитать, то получается, что в среднем в месяц пневмонией в Карелии заболевает 320 человек и 9 больных умирают.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.