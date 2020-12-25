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За сутки в Карелии госпитализированы 42 больных пневмонией

Новости. Общество
09:29, 26 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Летальных исходов пациентов с внебольничной пневмонией за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3536 пациентов, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если подсчитать, то получается, что в среднем в месяц пневмонией в Карелии заболевает 320 человек и 9 больных умирают.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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