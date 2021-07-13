За сутки в Карелии трое ковидных больных умерли, 191 человек заразился опасным вирусом

В больницах республики находится 729 пациентов с COVID-19, из них 8 в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 14 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 670 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 191 жителя республики, из них 186 не были привиты. Заболел 181 человек, в состоянии средней тяжести находится 41 пациент и трое тяжелых ковидных больных.

В больницах с коронавирусом находится 729 пациентов, из них восемь крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52949 человек.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 49366 человек.