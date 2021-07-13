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За сутки в Карелии утонули трое мужчин

Новости. Происшествия
09:17, 14 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшую субботу, 10 июля, в деревне Великая губа Медвежьегорского района 33-летний мужчина пошел купаться на Онежское озеро и утонул.
На поиски выезжал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

В этот же день в поселке Чална Пряжинского района 47-летний мужчина утонул в реке Чална.
На вызов выезжал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

И в Сортавальском районе, в поселке Хелюля, на реке Тохмайоки утонул 54-летний местный житель.
На вызов выезжал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой старик
2021-07-14 11:49:07
Обычно пьяные тонут, а тут как?
кир
2021-07-14 10:35:47
Это не предел. Жара ещё будет топить людей. Не ходите в воду.
Гость
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