За сутки в Карелии утонули трое мужчин

Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшую субботу, 10 июля, в деревне Великая губа Медвежьегорского района 33-летний мужчина пошел купаться на Онежское озеро и утонул.

На поиски выезжал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

В этот же день в поселке Чална Пряжинского района 47-летний мужчина утонул в реке Чална.

На вызов выезжал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.

И в Сортавальском районе, в поселке Хелюля, на реке Тохмайоки утонул 54-летний местный житель.

На вызов выезжал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Утонувший был найден и передан полиции.