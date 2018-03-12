За сутки в Карелии задержаны пятеро магазинных воришек 

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Четверо мужчин и одна женщина попались при попытках хищений из торговых заведений.
Как сообщили в пресс-службе республиканского Отдела Росгвардии, факты хащения из магазинов зарегистрированы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми, Беломорске и Кондопоге. Так, в сетевом магазине райцентра Кемского района задержана 40-летняя гражданка, которая хотела сэкономить тысячу рублей. Пронести товар мимо кассы ей не удалось. В перспективе – административное наказание.
Самый большой ущерб – на 1635 рублей – причинен петрозаводскому гипермаркету. Задержан 23-летний житель Петрозаводска. Как и другие расхитители товара, он передан сотрудникам полиции.
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