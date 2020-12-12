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За сутки в России 28 тысяч человек заразились коронаврусом и 488 ковидных больных умерли

Новости. Общество
11:36, 13 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число инфицированных COVID-19 в России на 13 декабря превысило 2,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ. За последние сутки в России выявлено 28 080 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 13 декабря составило 2 653 928 человек.

За время пандемии от корнавируса вылечились 2 106 235 пациентов, за сутки выздоровели 20 277 человек.

Летальных случаев за все время: 46 941, за последние сутки умерли 488 ковидных больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 82,6 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 535 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 декабря остаются 565 053 человека.

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