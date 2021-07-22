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За сутки в России скончались 794 ковидных больных

Новости. Общество
13:56, 30 Июля 2021
фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

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Всего в стране за время пандемии зарегистрирована 157 771 смерть от коронавируса, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 013 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 242 066 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 588 848.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 485 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 157 771. За прошедшие сутки скончались 794 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 164,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 547 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 июля остаются 1 224 590 человек.

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