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За сутки в России умерло 169 больных коронавирусом

Новости. Общество
12:34, 26 Сентября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 225 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 7 523 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 1 143 571.

Выздоровели 940 150 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 004 пациента.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 44,7 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 390 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 сентября остаются 218 933 человека.

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Комментарии

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Asu
2020-09-26 12:49:35
А сколько всего за сутки умерло в России?
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