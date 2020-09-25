За сутки в России умерло 169 больных коронавирусом

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 225 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 7 523 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 1 143 571.

Выздоровели 940 150 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 004 пациента.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 44,7 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 390 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 сентября остаются 218 933 человека.