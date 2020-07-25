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За сутки в России умерло 77 человек с коронавирусом

Новости. Общество
12:42, 26 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 5 765 заболевших COVID-19, 77 человек с коронавирусом скончались.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за сутки в нашей стране выявлено 5 765 заболевших в 83 регионах, из них 1 427 случаев (24,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Нарастающим итогом зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 600 250. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 110 человек.

За последние сутки подтверждено 77 летальных случав с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 13 269.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 291 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.07.2020 года остаются 264 980 человек.

Полная информация - на сайте.

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