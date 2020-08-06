За сутки в России выявлен 5 241 случай заболевания коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России за время пандемии составило 877 135 человек, сообщили в оперштабе РФ.

В России от коронавируса излечились 683 592 человека, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 235 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 725, за последние сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30 млн тестов на коронавирус, за сутки - 321 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 августа остаются 246 322 человека.