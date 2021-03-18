За сутки в России вылечились от коронавируса более 12 тысяч человек

Всего в России за время пандемии выздоровели 4 049 373 человек, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 437 938 человек.

Выздоровели 4 049 373 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 12 337 человек.

Летальных случаев за все время: 94 267, за минувшие сутки зарегистрировано 443 летальных исхода с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 116,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки – 364 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 марта остаются 488 339 человек.