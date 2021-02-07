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За время пандемии коронавируса в Карелии от пневмонии умерли 114 человек

Новости. Общество
09:18, 08 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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У всех умерших от пневмонии коронавируса врачи не выявили, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4720 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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