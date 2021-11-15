За время пандемии в Карелии коронавирус поразил 10109 детей

За сутки в Карелии 30 детей заразились коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 2 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 30 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10109. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 58 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9842.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 249 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровел 231 пациент.