Коронавирус унес еще три жизни в Карелии

Всего в республике с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1086 человек, сообщили в Минздраве Карелии.

На 2 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 83886 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 249 инфицированных, из них непривитых — 238 (95,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 680 пациентов, в состоянии средней тяжести — 599 человек, в тяжёлом — 78 (из них непривитых — 76).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 78895 человек, за последние сутки — 231.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1086 человек.