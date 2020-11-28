За время пандемии в России более 2 млн человек заразились коронавирусом

Число инфицированных продолжает расти.

За последние сутки в России выявлено 26 683 случая COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 29 ноября составляет 2 269 316 человек.

В России за время пандемии выздоровели 1 761 457 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 21 987 пациентов.

Летальных случаев за все время: 39 527, за последние сутки подтверждено 459 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 75,9 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 545 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 ноября остаются 503 238 человек.