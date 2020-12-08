За время пандемии в России число выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило 2 млн человек

За все время пандемии в России число выписанных пациентов составило 2 007 792, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За все время пандемии в России выздоровело 2 007 792 человека, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению 26 266 человек.

За минувшие сутки в России подтверждено 559 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране умерло 44 718 пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 80,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, а за последние сутки - 427 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 декабря остаются 545 691 человек.